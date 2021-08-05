BBP’den afet bölgelerine yardım TIR’ı

Ülkemizin birçok ilinde başlayan yangın bölgelerine farklı illerden yardımlar yapılmaya devam ediyor. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya’dan parti olarak afet bölgelerine yardım gönderdiklerini ve yardımların bölgeye ulaştığını kamuoyu ile paylaştı.
Kaya, yaptığı açıklamada “Cana, mala, doğaya zarar verenlere,sinsi yılanlara, hainlere ve o kahpelere bir tek kelam edemeyip işi vatan düşmanlığına getirecek kadar kirli siyaset yaparak verilen olağanüstü çabaları, mücadeleyi “söndürme uçağı yok” diyerek alçalanlara lanetler olsun. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de afetin ilk gününden beri yangın bölgelerinde ALPKURT (Alperen arama kurtarma) ekiplerimiz her türlü gayret ve çaba ile afetzede halkımızın yanında.Bizlerde çorbada tuz olması adına, Manavgat ve Alanya ya ulaştırılmak üzere TIR’larımızıKocaeli’den yola çıkardık” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.