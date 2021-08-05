Kocaeli’de 92 bin 963 nüfusu ile Erzurum 1’nci sırada

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarına göre Kocaeli’de ikamet eden her yüz kişiden 28’i Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli ilinde ikamet edenlerin %28,19’u Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı olup, %71,81’i diğer illerin nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.
ERZURUM, SAKARYA, KARS…
Kocaeli ilinde, Erzurum nüfusuna kayıtlı 92.963 kişi (%4,69) ile Erzurum ili ikinci sırada gelmekte olup, Erzurum ilini sırasıyla 71.552 kişi (%3,61) ile Sakarya, 67.049 kişi (%3,38) ile Kars illeri izliyor. Kocaeli ilinde ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 840 kişi (%0,04) ile Hakkari alıyor. Hakkari ilini sırasıyla 1.261 kişi (%0,06) ile Burdur, 1.508 kişi (%0,08) ile Muğla, 1.914 kişi (%0,10) ile Kilis illeri izliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.