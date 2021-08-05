17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde

Kocaeli Valiliği, ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlarla ilgili olarak ilimizden 17 araç ve 55 personelin gönderildiğini kamuoyu ile paylaştı. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, “Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ormanlarımızın kurtarılması için valiliğimiz koordinesi, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin seferberliğinde biri ambulans olmak üzere 17 araç ve 55 personelimiz Ege ve Akdeniz bölgelerine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

SEFERBER OLDULAR

Açıklamanın devamında ise, “Kocaeli olarak yaraların sarılması için gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. İklimi, doğal bitki örtüsü ve güzellikleri ile öne çıkan ülkemizin ormanlarında çıkan yangınlardan etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğu mücadele çalışmalarında yer alan, cansiperane bir şekilde görev yapan ekiplerimize, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarımıza da şükranlarımızı sunuyor, kolaylıklar diliyoruz" denildi.