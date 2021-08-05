Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor

Söz verdiği 41 projeyi bir birhizmete sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerdeki projelere de özel önem veriyor. Yaptığı yatırımlarla köyleri merkezden ayırmayan Başkan Zeki Aygün, bu bağlamda Çavuşlu Mahallesi’ne bağlı Çancılar Mevkii’nde bölge halkı için çok önemli olan bir projeyi hizmete sundu. Derince Belediyesi’nin KADEM Kocaeli Temsilciliği ile birlikte hayata geçirdiği proje ile birlikte Çancılar’dakiatıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, yerine çok amaçlı bir kültürel ve sosyal alan inşa edildi.

ESKİ OKULDAN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Derince Belediyesi tarafından Çancılar’da hayata geçirilen proje ile birlikte eski okul yenilenerek bölge halkının isteği doğrultusunda modern bir tesise dönüştürüldü. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 80 m2’den oluşan binanın iç zemini seramikle kaplanırken binaya ilave olarak tuvalet ve mutfak yapıldı. Bahçe kısmında köy fırınının yanı sıra çocuk oyun parkının da yer aldığı tesis yarın saat 14:00’te gerçekleşecek olan açılış töreni ile hizmete açılacak.