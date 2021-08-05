05 Ağu 2021 - 16:08- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:09

İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın üniversitesi işbirliğinde YKS tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği mask

İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından öğrenciler için hareket geçti. Belediye – Üniversite işbirliği ile üniversite tercih döneminde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanacak. Belsa B Blok önünde kurulan danışma ve rehberlik standı 13 Ağustos Cuma gününe kadar 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Yetenekli oldukları alanlar, tercih etmek istedikleri şehir ve şehrin ulaşım imkânları, adayların ilgi alanları gibi tercihleri etkileyen etkenler üzerine adaylarla görüşecek olan uzman rehberler, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkıda bulunacak.
# İzmit belediyesi, ulaşım

05 Ağu 2021 - 16:08 - Gündem

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