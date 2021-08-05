D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gölcük D130 Karayolu Halıdere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir galinde olan Erkan Y. idaresindeki 06 CAK 381 plakalı tır, kavşakta trafiğin yavaşlaması sebebi ile duramayarak aynı istikamette seyir halinde olan Murat A. yönetimindeki 16 ACV 330 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Erkan Y. yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü Erkan Y., yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Gölcük D130 Karayolu Halıdere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir galinde olan Erkan Y. idaresindeki 06 CAK 381 plakalı tır, kavşakta trafiğin yavaşlaması sebebi ile duramayarak aynı istikamette seyir halinde olan Murat A. yönetimindeki 16 ACV 330 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Erkan Y. yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.