05 Ağu 2021 - 16:54- Spor G: 05 Ağu 2021 - 16:55

Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan’ın ailesi, müsabakaları heyecanla takip etti.
Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı mask

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcu Eray Şamdan, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Şamdan, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu. Eray Şamdan, finalde Fransız Steven Da Costa'ya 5-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda ilk kez gerçekleştirilen karate müsabakalarında madalya kazanarak tarihe geçen Eray’ın ailesi ise müsabakaları Darıca Belediyesi’nde kurulan ekranda Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer sporcularla birlikte heyecanla takip etti. Anne Nevriye Şamdan heyecandan müsabakaların büyük bir kısmını izleyemedi. Baba Adnan Şamdan ise oğlu finale yükselince göz yaşlarını tutamadı.

Oğlunun mücadelesini izlerken gözyaşlarına hakim olamayan baba Adnan Şamdan, “Çok mutluyum, ne söylenebilir. Bunu bekliyordum aslında. Çünkü Eray hedefini koymuştu. ‘Ben efsane olmak istiyorum’ dedi. 5 yaşından beri emek verdi. Gece gündüz çalıştı. Tatil yapmadı. Hem baba olarak, hem hoca olarak gurur duydum. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu zor günlerde bizim yüzümüzü güldürdü. Allah da onu güldürsün. Onu kocaman yüreğinden öpüyorum. Sıklet olarak kendisinden üst sıkletlerle karşılaştı. Buna rağmen bütün yüreğini ortaya koyarak milletimizin duasıyla, iyi dilekleriyle, onları arkasından hissederek güzel bir mücadele gösterdi ve ilk olimpiyat oyunlarında tarihe geçti. Hüngür hüngür ağlayacağım. Gece hiç uyku uyumadım. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tatamide mücadele eden oğlunu heyecandan izleyemeyen anne Nevriye Şamdan ise, “Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor. Sonuç olarak benim çocuğum oraya gidip bir derece yaptı, gururla ülkesini temsil etti. Bizim için en önemlisi o. Ben normalde maçları hiç izlemiyorum, sonradan tekrarlarını izliyorum. Bugün burada olduğumuz için kısa kısa aralarda baktım. Çok heyecanlanıyorum. Eray’ı orada görmeye dayanamıyorum” diye konuştu.
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran genç sporcuyu tebrik ederken, Eray gibi daha nice başarılı sporcunun yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

05 Ağu 2021 - 16:54 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.041.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Girişim yatırımlarının üçte biri oyunlara yapılıyor mask
Girişim yatırımlarının üçte biri oyunlara yapılıyor
Kiğılı’dan giyinecekler mask
Kiğılı’dan giyinecekler
Merkez orta saha bolluğu var mask
Merkez orta saha bolluğu var
Sayın Vali’m maçımıza bekliyoruz mask
Sayın Vali’m maçımıza bekliyoruz
Kocaelispor, lisanslı ürünlerinin satış hakkı için ihale yapacak mask
Kocaelispor, lisanslı ürünlerinin satış hakkı için ihale yapacak
Anadolu Ateşi’nin gösterisi alkışlandı mask
Anadolu Ateşi’nin gösterisi alkışlandı
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL