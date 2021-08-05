05 Ağu 2021 - 20:49- Asayiş G: 05 Ağu 2021 - 20:50

18 yaşındaki Sude, başından vurulmuş halde bulundu

İzmit Topçular Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Sude Akarsu tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
18 yaşındaki Sude, başından vurulmuş halde bulundu mask

Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokakta ikamet eden 18 yaşındaki Sude Akarsu, evinde yakınları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Akarsu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor. 
# sağlık, cinayet, Sude Akarsu

05 Ağu 2021 - 20:49 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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