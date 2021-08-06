06 Ağu 2021 - 09:38- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 09:39

Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’

Başkan Büyükakın, “Kandıra’mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz” açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’ mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin turizm merkezlerinden olan Kandıra’nın kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu. Karaağaç Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kandıra’nın doğu sahillerinin altyapı ve atıksu problemlerini giderecek olan arıtma tesisi ve altyapı projesinin 2022 yılı yatırım programına aldıklarını belirterek, “ Proje ile birlikte Kandıra’mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz.” dedi.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALINDI”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Kandıra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, Karaağaç mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin her karışına hizmet etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. İSU Genel Müdürlüğü olarak turistik olarak önemli bir merkez konumunda olan bölgenin kış ve yaz nüfus projeksiyonları da göz önünde bulundurularak “Kandıra İlçesi Doğu Sahilleri Atıksu ArıtmaTesis Projesi” kapsamında konvansiyonel atıksu arıtma tesisi projelendirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, projeyi 2022 yılı yatırım programına aldıklarını söyledi.

DOĞU SAHİLLERİNİN ALTYAPI PROBLEMLERİNİ GİDERECEĞİZ”

Proje kapsamında gelecekteki nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin nüfusa hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, 6 adet terfi merkezi ve toplam 137 km uzunluğunda atıksu altyapı hattı inşa edileceğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Kandıra ilçemizde 2021 yılı yatırım programı kapsamında birçok mahallesinde içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hattı ile dere ıslahları, içmesuyu depoları ve foseptik kuyuları inşa ediyoruz. Turistik ilçemizin doğu sahillerinin altyapı problemlerini gidermek için proje hazırladık” açıklamasını yaptı.

137 KM UZUNLUĞUNDA KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞA EDECEĞİZ”

“İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu projeyi, 2022 yılı yatırım programına aldık” vurgusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Proje kapsamında deniz turizmi nedeniyle yazın artan nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin kişiye hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, atıksuları aktarmak için 6 adet terfi merkezi ve 6 mahallenin atıksularını toplamak için de 137 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi inşa edeceğiz. Bu proje ile birlikte Kandıra’mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

# proje, Tahir Büyükakın

06 Ağu 2021 - 09:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.792 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze Stadı’nın çim halı zemini serildi mask
Gebze Stadı’nın çim halı zemini serildi
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği mask
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde mask
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor mask
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor
Kocaeli’de 92 bin 963 nüfusu ile Erzurum 1’nci sırada mask
Kocaeli’de 92 bin 963 nüfusu ile Erzurum 1’nci sırada
Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı mask
Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL