İzmit’te sokak sokak yıkama ve dezenfekte sürüyor

İzmit’teki tüm mahallelerde cadde ve sokakları belirlenen takvim doğrultusunda periyodik olarak yıkayan ve pandemi tedbirlerini uygulamaya devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor. Sokakları pırıl pırıl yapan ekipler son olarak; Körfez Mahallesi, Tüysüzler Mahallesi, Kozluk Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Erenler Mahallesi, Kuruçeşme, Serdar Mahallesi, Zabıtan Mahallesi ve Terzi Bayırı’nda yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.



YIKAMA VE HİJYEN ÇALIŞMASI

Yoğunluğun az olduğu bölgelerde gündüzleri yıkama ve hijyen çalışması yapan ekipler, yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde ise gece geç saatlerde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini, kaldırımları ve yolları köpüklü suyla yıkayan İzmit Belediyesi, vatandaşların bu yöndeki taleplerine de hızlı bir şekilde cevap veriyor. Çok sayıda ekiple sahada yer alan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına her gün kentin farklı bölgelerinde devam ediyor.