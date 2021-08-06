Enver Yıldırım'dan Manavgat'a helikopter ve iş makinaları

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Enver Yıldırım Şirketler Grubundaki 3 aylık maaşı ile destek veren Kocaeli bölgesinin önemli iş adamlarından, geçen dönem Dilovası belediye başkan aday adaylığı da bulunan Enver Yıldırım’dan Manavgat yangını için 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi. Enver Yıldırım şirketler Gurubu yönetim kurulu başkanı bünyesinde bulunan beton santralini işletmesini durdurarak 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi. Enver Yıldırım, ayrıca ortak sanayici dostlarıyla beraber milli duruş sergileyerek Malta ülkesinden günlüğü yaklaşık 90 bin TL olan yangın söndürme helikopteri kiralamak için görüşmelere start verdiler.

"REFAHIN GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"



Konu hakkında açıklamada bulunan Enver Yıldırım ‘’Malta ülkesindeki görüşmelerimizde prensipte anlaştık ve teslimat için gün bekliyoruz. Dünyanın her tarafında yaşanan yangınlardan dolayı yangın söndürme helikopter şirketlerinin kısa kiralama sürelerine olumlu bakmadıklarını fakat Malta ülkesinde beşeri ve siyasi ilişkilerimizden dolayı bizleri kırmayıp 6 günlüğüne kiralamayı kabul ettiler. İnşallah en kısa sürede ülkemizin yetkilileriyle buluşturup gerekeni yapacağız. Bir an önce bu yangıların bitmesin ülkemize refahın gelmesini temenni ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.