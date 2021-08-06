Enver Yıldırım'dan Manavgat'a helikopter ve iş makinaları

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Enver Yıldırım Şirketler Grubundaki 3 aylık maaşı ile destek veren Kocaeli bölgesinin önemli iş adamlarından, geçen dönem Dilovası belediye başkan aday adaylığı da bulunan Enver Yıldırım’dan Manavgat yangını için 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi. Enver Yıldırım şirketler Gurubu yönetim kurulu başkanı bünyesinde bulunan beton santralini işletmesini durdurarak 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi. Enver Yıldırım, ayrıca ortak sanayici dostlarıyla beraber milli duruş sergileyerek Malta ülkesinden günlüğü yaklaşık 90 bin TL olan yangın söndürme helikopteri kiralamak için görüşmelere start verdiler.
"REFAHIN GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"
Konu hakkında açıklamada bulunan Enver Yıldırım ‘’Malta ülkesindeki görüşmelerimizde prensipte anlaştık ve teslimat için gün bekliyoruz. Dünyanın her tarafında yaşanan yangınlardan dolayı yangın söndürme helikopter şirketlerinin kısa kiralama sürelerine olumlu bakmadıklarını fakat Malta ülkesinde beşeri ve siyasi ilişkilerimizden dolayı bizleri kırmayıp 6 günlüğüne kiralamayı kabul ettiler. İnşallah en kısa sürede ülkemizin yetkilileriyle buluşturup gerekeni yapacağız. Bir an önce bu yangıların bitmesin ülkemize refahın gelmesini temenni ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - helal olsun sana enver bey
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.