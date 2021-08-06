06 Ağu 2021 - 09:43- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 09:48

Enver Yıldırım'dan Manavgat'a helikopter ve iş makinaları

Enver Yıldırım Şirketler Gurubu yönetim kurulu başkanı bünyesinde bulunan beton santralini işletmesini durdurarak 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi.

Enver Yıldırım'dan Manavgat'a helikopter ve iş makinaları mask

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Enver Yıldırım Şirketler Grubundaki 3 aylık maaşı ile destek veren Kocaeli bölgesinin önemli iş adamlarından, geçen dönem Dilovası belediye başkan aday adaylığı da bulunan Enver Yıldırım’dan Manavgat yangını için 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi.  Enver Yıldırım şirketler Gurubu yönetim kurulu başkanı bünyesinde bulunan beton santralini işletmesini durdurarak 12 mikser, 2 pompa ve 3 su tankerini yangının yoğun olduğu bölgeye Manavgat’a gönderdi. Enver Yıldırım, ayrıca ortak sanayici dostlarıyla beraber milli duruş sergileyerek Malta ülkesinden günlüğü yaklaşık 90 bin TL olan yangın söndürme helikopteri kiralamak için görüşmelere start verdiler.

"REFAHIN GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"


Konu hakkında açıklamada bulunan Enver Yıldırım ‘’Malta ülkesindeki görüşmelerimizde prensipte anlaştık ve teslimat için gün bekliyoruz. Dünyanın her tarafında yaşanan yangınlardan dolayı yangın söndürme helikopter şirketlerinin kısa kiralama sürelerine olumlu bakmadıklarını fakat Malta ülkesinde beşeri ve siyasi ilişkilerimizden dolayı bizleri kırmayıp 6 günlüğüne kiralamayı kabul ettiler. İnşallah en kısa sürede ülkemizin yetkilileriyle buluşturup gerekeni yapacağız. Bir an önce bu yangıların bitmesin ülkemize refahın gelmesini temenni ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

# Yangın

06 Ağu 2021 - 09:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.792 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akmeşe Motocross Parkuru’nda antrenman turları başladı mask
Akmeşe Motocross Parkuru’nda antrenman turları başladı
Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda stantlar her cuma günü açılacak mask
Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda stantlar her cuma günü açılacak
İzmit Tiyatro Günleri tüm hızıyla sürüyor mask
İzmit Tiyatro Günleri tüm hızıyla sürüyor
3 kişi ile başladıkları sektörde 14 gence istihdam sağlıyorlar mask
3 kişi ile başladıkları sektörde 14 gence istihdam sağlıyorlar
İzmit’te sokak sokak yıkama ve dezenfekte sürüyor mask
İzmit’te sokak sokak yıkama ve dezenfekte sürüyor
Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’ mask
Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL