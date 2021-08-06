06 Ağu 2021 - 09:51- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 09:55

3 kişi ile başladıkları sektörde 14 gence istihdam sağlıyorlar

Kahramanmaraş yerel medya platformu kuran 3 genç girişimci, şimdi 14 kişiye istihdam sağlıyor.
3 kişi ile başladıkları sektörde 14 gence istihdam sağlıyorlar mask

Kahramanmaraş’ın yerel basın sektöründe kendi işlerini kurmak isteyen İlker Apaydın, Lokman Başçı ve Hasan Çiftçioğlu, birlikte meslekle ilgili eğitimlerini tamamladıktan sonra kente yerleşip, yerel medyada kendi haber sitelerini oluşturarak çalışmaya başladı. Bir müddet çalışmalarını sürdüren gençler hem yeni binasına taşındı, hem de kadrosunu 14 kişiye ulaştırdı. Yerel medya sektöründe hizmet vermeye devam eden genç gazeteciler, ulusal ve yerel medyadan aldıkları haberleri vatandaşlara dijital ortamda sunuyor.

"DİJİTALE ÖNEM VERDİK"

Amaçlarının daha hızlı ve güvenilir habercilik yapmak olduğunu ifade eden Kahraman TV Genel Koordinatörü İlker Apaydın, “Kocaeli Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü bitirdim. Yaklaşık 6-7 yıl İstanbul ve Kocaeli basınında mesaimi yaptım ve sonra kendi şehrimize döndük. Arkadaşlarımla kentimizde basın sektöründe çalışma yapmak istedik. Kahramanmaraş yerel basının güçlü olduğu illerden bir yer ve burada yerel basın ile ilgili önemli bir yol kat edilmiş. Biz farklı bir şey yapalım dedik ve ortalama 150’ye yakın haber sitesi ve portalı var. Biz sokakta aktif olmak istedik, gece ve gündüz editörleri ile birlikte arkadaşlarımız hem ulusal ve yerel gündemi takip etsin istedik. Kahramanmaraş’ta sadece bu anlamda yola çıktık. 3 kişiyle başlayan yolculuğumuz şu anda 14 kişilik ekiple bir komplike haline geldik. Pandemi dönemiyle beraber daha da önemli çalışmalar yaptık. Çünkü insanlar pandemi döneminde dijitalin öneminin daha da farkına vardılar. Bu noktada da devletimizden de desteği alarak bir adım attık. Ülke ve kentimiz olarak doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum” dedi. Yollarına Kahraman Medya adı ile devam ettiklerini ve kadrolarını güçlendirdiklerini söyleyen Apaydın, kendi işini kurmak isteyen genç gazetecilere hem örnek, hem de yol gösterdiklerini ifade etti.

"KAHRAMANMARAŞ'TA İLETİŞİM FAKÜLTESİ KURULMASINI İSTİYORUZ"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Apaydın, “Biz haberin yanı sıra işletmelere piar ve sosyal medya içerik üretimi ve beraberinde sosyal medya yönetimi desteği veriyor. Dış hatlar Youtube kanalını açtık. Dijital dünyanın bize sunduğu bütün hizmetleri en iyi şekilde kullanıp ve toplumun hizmetlerden de maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Diyoruz ki, biz bu ülkenin ve bu şehrin evladıyız. Bu bayrak altında bu şehrimize hizmet etmekten onurunu yaşıyoruz. Buradan genç kardeşlerimize, kesinlikle umutlarını kaybetmesinler ve hayalleri uğruna eğer inanıyorlarsa yapamayacakları hiç bir şey yok. Kahraman Medya ve Kahraman TV ekibi ve genç iletişimciler olarak Kahramanmaraş’a iletişim fakültesi kazandırmak istiyoruz. Çünkü dünyanın temel probleminin de iletişim olduğunu düşünüyoruz” dedi.

06 Ağu 2021 - 09:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.792 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te sokak sokak yıkama ve dezenfekte sürüyor mask
İzmit’te sokak sokak yıkama ve dezenfekte sürüyor
Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’ mask
Başkan Büyükakın, “137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz’’
Gebze Stadı’nın çim halı zemini serildi mask
Gebze Stadı’nın çim halı zemini serildi
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği mask
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde mask
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor mask
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL