İzmit Tiyatro Günleri tüm hızıyla sürüyor

Covid-19 pandemisi sebebiyle evlerine kapanan vatandaşları sıcak yaz akşamlarında sanatla buluşturmak ve aynı zamanda yerel sanatçılara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen İzmit Tiyatro Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında farklı tiyatro gruplarını seyirciyle buluşturan İzmit Belediyesi bu kez Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde Oyun İstasyonu’nu ağırladı.
SIRADAKİ OYUN BUGÜN
Oyun İstasyonu ekibinin sergilediği komedi türündeki doğaçlama oyun, özellikle çocuklar tarafından çok beğenildi. Vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatan ve moral veren Oyun İstasyonu ekibi, sergilediği performansla izleyiciler tarafından alkış aldı. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği İzmit Tiyatro Günleri etkinliği, bugün saat 18.00’de Çevre Tiyatrosu ekibinin Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da sergileyeceği Alice Harikalar Diyarında oyunuyla ile devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.