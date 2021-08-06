Gümrüğe asaleten atama

Yaşar Yaman Ocak geçtiğimiz Şubat ayından beri Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ocak vekaleten yürüttüğü görevine asaleten atandı.

YAŞAR YAMAN OCAK KİMDİR?

Şubat 1966’da Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini aynı yerde, Lisans eğitimini 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlandı. Ocak 1994’te o zamanki adıyla Gümrük Müsteşarlığında Gümrük Muayene Memuru olarak göreve başladı. Adaylık eğitimi ve yeterlilik sınavı sonrasında sırasıyla Kemerköy Gümrük İdare Memurluğu, Afyon Gümrük Müdürlüğü, İzmir ve Habur Gümrük Müdürlüklerinde görev aldı. 2003 yılında yapılan Gümrük Müdür Yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra İzmit Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğüne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü, Gebze Petro-Kimya İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüklerinde Gümrük Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ekim 2011’de yapılan Gümrük Müdürlüğü sınavını kazanarak Doğu Beyazıt Gümrük Müdürlüğünde kısa bir süre görev yaptıktan sonra 2012 yılı Ekim ayında Dereköy Gümrük Müdürlüğüne atandı. 2013-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet bölümünden mezun olduktan sonra lisans tamamlaması olarak Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir.

20.07.2016 tarihinden itibaren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili olarak görevlendirildikten sonra, 23.06.2018 tarihli 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.06.2018 tarihli 2018/308 sayılı Karar ile adı geçen Bölge Müdürlüğüne asaleten atanmış ve 25.06.2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü görevini yürütmekte iken, Bakanlık Makamının 05.02.2021 tarihli 6 sayılı Onayı ile Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili olarak görevlendirilmiş olup, 12.02.2021 tarihinde Bölge Müdürlüğündeki görevine başlamıştır. Bu sefer 05 Ağustos 2021 tarihli 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05 Ağustos 2021 tarihli 2021/403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önceden vekâleten yürüttüğü Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine asaleten Yaşar Yaman Ocak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.