Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda stantlar her cuma günü açılacak

İzmit Belediyesinin köylerdeki üreticilere katkı sağlamak amacıyla Karaabdülbaki Köyü’nde yapımını tamamladığı ve yedi köyün ortak kullanacağı Üretici Pazarı’nın açılışına sayılı günler kaldı. Karaabdülbaki ile birlikte Hasancıklar, Ortaburun, Sapakpınar, Sultaniye, Süleymaniye ve Kurtdereli üreticilere hizmet verecek olan stantlardan, aynı anda 7 çiftçi ücretsiz olarak yararlanacak. Dönüşümlü olarak üreticilere kiralanacak olan stantlarda ürünlerinin satışlarını yapacak olan mahalleliler aile ekonomilerine katkı sağlayacak.



ÜRETİCİLERLE BULUŞTULAR

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç de Karaabdülbaki Mahallesi’ne giderek muhtar Hüdayim Yıldız ve stantlarda yer almak için Karaabdülbaki Muhtarlığı’na başvuruda bulunan üreticilerle bir araya geldi. Projenin detaylarıyla ilgili üreticileri bilgilendiren başkan yardımcısı Solakoğlu ile müdür Gülenç, stantlarda yapılacak satışlarla ilgili üreticilerle fikir alışverişinde de bulundu. Toplantıda üreticilerin cuma günleri stant açmaları ve satış yapmaları kararlaştırıldı.