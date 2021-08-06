Başından vurulan Sude, hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokakta ikamet eden 18 yaşındaki Sude Akarsu, evinde yakınları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan Akarsu’nun kaçtığı ve evlenmeyi düşündüğü O. Ö. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan O. Ö ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.