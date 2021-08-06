Başından vurulan Sude, hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokakta ikamet eden 18 yaşındaki Sude Akarsu, evinde yakınları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan Akarsu’nun kaçtığı ve evlenmeyi düşündüğü O. Ö. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan O. Ö ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - yazık oluyor hep TÜRKLER ölüyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.