Akmeşe Motocross Parkuru’nda antrenman turları başladı

Spor kenti olarak anılan bir İzmit için birçok farklı branşta geleceğe yatırım yapan, spora ve sporcuya önemli destekler veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te bir ilke imza atarak Akmeşe’de Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru projesini hayata geçirmek adına kolları sıvamıştı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde büyük oranda tamamlanan Akmeşe Motocross Parkuru’nda sona gelindi.
ANTRENMAN TURLARI
Akmeşe’de futbol sahasının yanında bulunan Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru’na son olarak motocross rampaları, taş havuzları, lastik geçişleri, kütük ve ağaç engelleri yerleştirildi. 20 motosikletin aynı anda rahatlıkla start alabileceği şekilde hazırlanan parkurda antrenman turları da atılmaya başladı. Etrafındaki düzenlemelerle açılışa hazırlanan Akmeşe Motocross Parkuru, çevre düzenlenmesinin bitmesinin ardından hizmete açılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.