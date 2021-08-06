Manavgat’a yardım  tırı yola çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık on gün önce başlayan ve aralıksız devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların yanında olan İzmit Belediyesi, başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri dün gece Manavgat’a gönderdi. Hayırseverlerin acil ihtiyaç listesine göre bağışladığı malzemeleri Gıda Bankası’nda toplayan, hijyenini sağlayan, tasnif eden ve paketleyen İzmit Belediyesi bugün de Muğla’ya yardım tırlarını gönderecek.
ACİL İHTİYAÇ MALZEMELERİ
İzmit Belediyesi destek kampanyasında yardımseverlerden topladığı; su, içecek, bebek bezi, bebek maması, bebek devam sütü, hijyenik ped, yanık kremi, ağrı kesici, konserve-paketli gıda, giysi, kolonya, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, hayvan mamaları, ilkyardım malzemeleri, kürek, tırmık, baret, elektronik aletler, pil, el feneri gibi belirlenen acil ihtiyaçlardan oluşan ayni yardımları bölgeye sevk etti.
BUGÜN DE MUĞLA’YA GİDECEK
Gece yarısı Antalya Manavgat’a yardım tırlarını yola çıkararak o bölgedeki halkın yanında olan İzmit Belediyesi bugün öğlen saatlerinde de Çenesuyu Tesisleri’nin önünden hareket edecek tırlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne destek gönderecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kampanyaya duyarlılık göstererek bir kez daha mağdurların yanında olan, kardeş elini yangın mağdurlarına da uzatan vatandaşlara teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.