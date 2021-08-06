Yangından etkilenen hayvanlar Kocaeli'de tedavi ediliyor

Türkiye’de meydana gelen yangınların ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 2 itfaiye aracı ve bölgede yangından zarar gören hayvanlar için mobil klinik araç göndermişti. Mobil klinik araç ile bölgeye giden veteriner ekipleri yangından etkilenen hayvanları tedavi ediyor.
MOBİL KLİNİK ARAÇ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil bölgelerinde meydana gelen yangının ardından harekete geçmişti. İlk olarak bölgeye yangınla mücadele için 2 itfaiye aracı ve 8 personel ardından takviye iki ekip daha gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlar için de harekete geçmişti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 1 Mobil Klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekip Antalya’da yaralı hayvanlara müdahale etmeye başladı
BÖLGE HALKININ MEMNUNİYETİNİ KAZANDI
Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayan ekipler yangından etkilenen hayvanları tedavi etmeye başladı. Yanık, solunum, basit yaralanmalar gibi rahatsızlıklara anında tedavi eden ekipler bölge halkının da memnuniyetini kazandı.
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Ekipler yangın bölgesinden kurtarılan yabani hayvanlara da müdahale etti. Gelincik, sincap gibi hayvanları tedavi eden Büyükşehir ekipleri ayrıca yangından etkilenen köylerdeki inek, buzağı, köpek ve kedi gibi hayvanları da mobil klinik araçta tedavi ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.