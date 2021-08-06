İlimizin başarılı yüzme kulüplerinden Yıldızlar Yüzme Kulübü’nde kulübün uzun süredir üyesi olan Taner Filiz’i kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor. Kulüpten yapılan paylaşımda “Kulüp üyemiz, değerli insan Taner Filiz’i kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı yakınlarında sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.