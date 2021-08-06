Genç baba koronavirüse yenildi

Alınan bilgiye göre aslen Adıyamanlı olan ve uzun yıllardan bu yana Kartepe’de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Memicik (39), yaklaşık 3 ay kadar önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedavi altına alınan Memicik, zorlu bir tedavi sonrası virüsü yendi ancak virüs nedeniyle ciğerleri zarar gördü. Taburcu olduktan sonra birçok şikayeti bulunan Memicik, günden güne zayıfladı. 3 gün önce rahatsızlıklara bağlı olarak tekrar fenalaşan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan genç baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir restoranda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Memicik’in ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Virüsü yenmesine rağmen tedavi süresinde özellikle ciğerlerinin büyük zarar gördüğü ve bir daha kendini toparlayamadığı öğrenilen Memicik’in cenazesi Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.