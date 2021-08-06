06 Ağu 2021 - 13:09- Asayiş G: 06 Ağu 2021 - 13:26

İlker Kumral vefat etti

Uzun yıllar İzmit Verem Savaş Dispanseri'nin karşısında fotoğraf stüdyosu bulunan İlker Kumral (86) vefat etti

İlker Kumral vefat etti mask

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen fotoğrafçı, yazar ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Yürütme Kurulu üyesi İlker Kumral (86), yoğun bakım ünitesinde 2 gün kaldıktan sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden merhume Gönül Kumral’ın eşi, Korhan Kumral ve Nabi Değer Kumral’ın babası, Rabak Fabrikasından emekli olan, uzun yıllar İzmit Verem Savaş Dispanseri karşısında fotoğraf stüdyosu işleten, Hüseyin Erol’un kurucusu olduğu Biz İzmit’iz grubu üyelerinin katkıları ile yayıma hazırlanan “Fotoğrafa Adanmış Bir Yaşam Fahri Seyrek” adlı kitabın yazarı İlker Kumral’ın vefatı, sevenlerini derinden üzdü. Acı haberi İzmit Kent Konseyi Başkanı ve Biz İzmit'iz grubu kurucusu Hüseyin Erol paylaştı.  

İlker Kumral’ın cenazesi yarın (7 Ağustos Cumartesi) öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

İLKER KUMRAL KİMDİR?

1936 Tekirdağ doğumlu. 1939 yılı sonunda İzmit’e yerleşti. İzmit Yenituran İlkokulu, İzmit Orta Okulu, İzmit Lisesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki eğitiminden sonra 1959 yılında Petrol Ofisi Derince Bölge Müdürlüğü Muhasebesinde Şeflik görevi ile iş hayatına atıldı. 1969 yılında özel sektöre görev nakli yapmış, Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamûlleri A.Ş’ nin İzmit Köseköy’deki fabrikasında Muhasebe ve İdari-Ticari İşler Şefliği görevine atanmış, kendi arzusu ile emekli olduğu 1984 yılına kadar bu hizmette kalmıştır.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

06 Ağu 2021 - 13:09 - Asayiş

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