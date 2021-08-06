Taşköprü Kadın Emeği Merkezi Açılıyor

Gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıkan ve ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi bir bir hizmete sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerdeki projelere de özel önem veriyor. Yaptığı yatırımlarla köyleri merkezden ayırmayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu bağlamda Çavuşlu Mahallesi’ne bağlı Çancılar Mevkii’nde bölge halkı için çok önemli olan bir projeyi hizmete sundu. Derince Belediyesi’nin KADEM Kocaeli Temsilciliği ile birlikte hayata geçirdiği proje ile birlikte Çancılar’daki atıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, yerine çok amaçlı bir kültürel ve sosyal alan inşa edildi.

Açılış Cumartesi Günü Saat 14.00’te

Derince Belediyesi tarafından Çancılar’da hayata geçirilen proje ile birlikte eski okul yenilenerek bölge halkının isteği doğrultusunda çok şık bir tesise dönüştürüldü. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 80 m2’den oluşan binanın iç zemini seramikle kaplanırken, binaya ilave olarak tuvalet ve mutfak yapıldı. Boya ve sıva çalışmalarının tamamlandığı yapının iç düzenlemelerinin ardından peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Bahçe kısmında köy fırınının yanı sıra çocuk oyun parkının da yer aldığı tesis 7 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleşecek olan açılış töreni ile hizmete açılacak. Proje ile birlikte Çancılar ve çevre köylerdeki kadınların kooperatifleşerek kullanabileceği bir alan oluşturulmuş oldu.