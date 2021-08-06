06 Ağu 2021 - 16:00- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 16:02

Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre,

Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alınacaktır mask

Diğer Makine Teçhizat Alımları ( Hiperbütünleşik Bilgisayar Sistemi, Dış Ortam Kablosuz Erişim Noktası, İç Ortam Kablosuz Erişim Noktası) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

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06 Ağu 2021 - 16:00 - Gündem

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