Orman yolu yaptırılacaktır

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sivaslı İşletme Şefliği 536, 554, 555 (ERİCE KAŞI-AKÇA, KAZAN-SINIR, KAYALIK-ŞEYTAN KAYASI) Kod Nolu Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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