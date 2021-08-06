KOTO, yangın bölgelerine 4 yardım tırı gönderdi

Doğal afet bölgelerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kocaeli Ticaret Odası, Antalya- Manavgat ve Muğla’da halen devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardım çağrısına da duyarsız kalmadı. Kocaeli Ticaret Odası, içinde; içmesuyu, temizlik, kadın ve çocuk bireysel hijyen malzemeleri ile kağıt ürünlerinin yer aldığı 4 adet yardım tırının bölgeye sevkiyatını sağladı.

KOTO YÖNETİCİLERİ BİZZAT KATILDI

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, tırların yüklenmesi sırasında bizzat hazır bulunarak, sevkiyatın ivedilikle hazırlanmasını, dağıtımların ise doğru kişilere yapılmasını sağladı. SS. İzmit Sanayi Sitesi’nin içmesuyu yardımının da bölgeye ulaştırılmasına lojistik destek sağlayacak olan Kızılay Kocaeli Şubesi’nin Başkanı Cengiz İpek ve Kızılay Gönüllüleri tarafından tutanak altına alınarak, yola çıktı.

KOTO HERYERDE…

KOTO Başkanı Necmi Bulut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KOTO’nun maddi ve manevi desteğinin, ülkemizin ihtiyaç duyulan her noktasında varlık göstermeye devam edeceğini vurgulayarak, “ Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, halen alevlerle mücadele eden- itfaiye- halk ayırmaksızın tüm vatandaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Temennimiz, bir an önce kontrol altına alınması. Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırladığımız tırlarımız yola çıktı. Gün birlik olma günü. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.