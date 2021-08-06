06 Ağu 2021 - 16:12- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 16:13

Vali Yavuz’dan TÜBİTAK Ziyareti

Vali Seddar Yavuz ilimize pek çok alanda katkı sağlayan, ülkemizin bilim ve teknolojide öncü kuruluşu TÜBİTAK MAM ve BİLGEM'i ziyaret etti.

Vali Yavuz’dan TÜBİTAK Ziyareti mask

Vali Seddar Yavuz ilimize pek çok alanda katkı sağlayan, ülkemizin bilim ve teknolojide öncü kuruluşu TÜBİTAK MAM ve BİLGEM'i ziyaret etti. TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal İşler tarafından karşılanan Vali Yavuz, TÜBİTAK İdari binasında yetkililerle görüşerek yapılan proje ve faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı.

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Toplantının ardından Vali Yavuz, beraberindekiler ile birlikte kampüste yer alan Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi (BİLGEM)’i ziyaret ederek yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan aromatik bitki yağının işlendiği Sekapark AŞ. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’ni ziyaret eden Vali Yavuz,  TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur’dan tesisin iş ve işlemlerine ilişkin bilgiler alarak, yapılan çalışmaları gözlemledi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Son olarak TÜBİTAK MAM’a geçen Vali Yavuz’a burada TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman Okur ve başkan yardımcıları eşlik etti. Burada da bir süre görüşme gerçekleştiren ve bilgiler alan Vali Yavuz, yetkililere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

# Mustafa, proje

06 Ağu 2021 - 16:12 - Gündem

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