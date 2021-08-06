06 Ağu 2021 - 16:41- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 16:43

İzmit Belediyesi, yeşil alanları  pırıl pırıl yapıyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha rahat geçirmesi adına kentin dört bir yanındaki yeşil alanlarda düzenleme ve tırpan çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi, yeşil alanları  pırıl pırıl yapıyor mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uzayan otları keserek yeşil alanları pırıl pırıl bir hale getirmeye devam ediyor. Aileler ve çocukların yaz aylarında sık sık vakit geçirdiği yeşil alan ve parklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak tırpan çalışmaları gerçekleştiriliyor. 


BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik, çim biçme, mevsimlik çiçek bakımı, yabani ot ilaçlaması ve tırpan çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Yol kenarları ve refüjleri de kötü görüntüden kurtaran ekipler son olarak Gündoğdu, Ayazma, Terzibayırı ve Malta Mahallesi’nde tırpan çalışması gerçekleştirdi.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Ağu 2021 - 16:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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