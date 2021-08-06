İzmit Belediyesinin Muğla  yardım tırı da yola çıktı

İzmit Belediyesi, Muğla’da bir haftadan fazladır devam eden yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara da yardım elini uzattı. Dün gece Antalya’nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderen İzmit Belediyesi bugün de Muğla için hazırladığı tırı yola çıkardı. Muğla’daki yangından etkilenen vatandaşlara gönderilmesi için İzmit Belediyesine bağışlanan 20 palet su ile temel ihtiyaç malzemeleri Derince Çenesuyu Tesisleri’nin önünden hareket ederek Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne doğru yola çıktı.



SU VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ

İzmit Belediyesi 19 bin 200 litre içme suyu ile yardım kampanyasında Türkiye’nin dört bir yanından topladığı; içecek, bebek bezi, bebek maması, bebek devam sütü, hijyenik ped, yanık kremi, ağrı kesici, konserve-paketli gıda, giysi, kolonya, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, hayvan mama ve yemleri, ilkyardım malzemeleri, kürek, tırmık, baret, elektronik aletler, pil, el feneri gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan ayni yardımları Muğla’da yangın bölgesine gönderdi.