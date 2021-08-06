Karamürsel imamlarına yangın eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevliler tarafından, Karamürsel’de görev yapan imam ve müezzinlere temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri semineri verildi. İlçe müftülüğünde gerçekleştirilen seminerde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, “Ormanlar milletin serveti. Büyük yangınlar, küçük ihmallerle başlar. Yangın konusunda gerekli hassasiyetleri göstermeleri ve yangına erken müdahale konusunda da gördükleri dumanı hemen 112 ve 117 orman yangın hattına haber vermeleri gerektiğini söyledi. Canbaba, imamların ardından muhtarlara da yangın semineri verileceğini de belirtti.

ÖNLEMLER ANLATILDI

Seminerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, Eğitmen Hasan Koyunlu ve Gönüllü Bölge Sorumlusu Ozan Kaplan, Kocaeli’de ilk Karamürsel’de görev yapan imam ve müezzinlere temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri konularında, orman yangınlarıyla mücadele, alınan önlemler anlatılarak imamlara, orman yangınları ve yangınla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı. Yangın konusunda yapılması gerekenler temel olarak önleme, denetleme ve söndürme olarak üç ana başlık altında toplanabilir denildi. Programa İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve ilçede görev yapan imam ile müezzinler katıldı.