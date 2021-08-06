Meteoroloji'den önemli uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 07.08.2021 Cumartesi Saat: 04.00 ile 08.08.2021 saat 04.00 arası Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.