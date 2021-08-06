Meteoroloji'den önemli uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 07.08.2021 Cumartesi Saat: 04.00 ile 08.08.2021 saat 04.00 arası Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.