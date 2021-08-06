İzmit Belediyesinin yeni projesi Aş Evi ile her öğün sıcak yemek yenecek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına karşılık veren projeleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Ayazma Kültür Merkezi’nde Pastacılık Okulu olarak kullanılan bölüm, ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanacağı Aş Evi’ne dönüştürülüyor. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanarak saha çalışmalarına başlanan Aş Evi, ihtiyaç sahiplerinin gün boyu sıcak yemek durağı olacak.
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
AŞ Evi projesi kapsamında Ayazma Kültür Merkezi’nde sebze yıkama, yemek hazırlık, pişirme, soğuk hava deposu, bulaşıkhane, mal giriş/çıkış alanları ve personel soyunma odaları oluşturuldu. Mekân içi duvar, elektrik ve mekanik çalışmalarının devam ettiği Aş Evi, yapımı tamamlandıktan sonra İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.