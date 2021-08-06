Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan eski askeri hastanenin bahçesindeki yeşil alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bulunan çalı ve ağaçların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın, ağaçların yanında bulunan trafoya ve yüksek gerilim hattına da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar, panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sürdürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafonun yanması sebebi ile Derince ilçesinin büyük kesiminde, yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisi yaşandı.
06 Ağu 2021 - 20:35- Asayiş Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 20:36
Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı
Derince'de yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, trafo ve yüksek gerilim hattına sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sebebi ile ilçede yaklaşık 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.