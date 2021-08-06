06 Ağu 2021 - 21:51- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 21:52

Süleyman Şen istifa etti, İsmail Göksu görevden alındı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit Belediye Meclis üyesi Süleyman Şen ile tartışma yaşayan Temizlik İşleri Müdürvekili İsmail Göksu’yla yolların ayrıldığını duyururken, “Ayrıca başkan yardımcılarımız ve idari ekibimiz ile aldığımız yeni karar uyarınca muhtarlık işlerinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz” ifadelerine de yer verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Süleyman Şen istifa etti, İsmail Göksu görevden alındı mask

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili İsmail Göksu’nun belediye yöneticilerinin olduğu Whatsapp grubunda dini vecibelerini yerine getirenleri eleştiren bir paylaşım yapması üzerine İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü ve CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Şen tepki gösterirken, Şen’in hakarete maruz kaldığı öne sürüldü. Söz konusu Whatsapp grubunda yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hakaretlere sessiz kalmasına üzüldüğünü belirten Şen, bugün yaptığı paylaşım ile koordinatörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İDARENİN SESSİZ KALMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Şen, yaptığı istifa açıklamasında, “Bu kentte idari ve siyasi açıdan görev yaptığım tüm dönemlerde her zaman kendi doğrularımdan ve hassas bir takım çizgilerimden asla taviz vermedim, bundan böyle de vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Son dönemde meydana gelen, benim bugüne kadar ki yaşantıma uygun olmayan ve bunun yanında parti disiplini ile asla bağdaşmayacak hadiselere yol açan birtakım gelişmelerin ve bazı bürokratların tutumlarına karşı idarenin sessiz kalması ve herhangi bir yaptırımda bulunmaması benim için asla kabul edilebilir bir durum değildir.” İfadelerinde bulunmuştu.

YOL YÜRÜMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

İsmail Göksu sessizliğini sürdürürken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Göksu’nun görevine son verildiğini belirterek şu ifadelerde bulundu; “İzmit Belediyesi her daim sosyal belediyeciliğiyle akıllarda yer eden bir kamu kurumu olma amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Basın yoluyla; gerek meclis üyesi, gerekse temizlik işleri müdürünün arasında, amiyane tabirle olan laf dalaşına kesinlikle ve kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Her kim olursa olsun birbirine, çalışanlara ya da vatandaşa karşı hoşgörü sınırlarını aşan, hakaretvari bir dil kullanan, keskin tutum içinde olan kişiler ile yol yürümemiz mümkün değildir.

GÖKSU İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK”

Ayrıca kişisel kavgaların, vatandaşa hizmet için çıktığımız bu yolda gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız verimli çalışmaların önüne geçmesine müsaade edilemez. Bu sebeple hem meclis üyesi Süleyman Şen hem de temizlik işleri müdür vekili İsmail Göksu ile idari anlamda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhtar Masası koordinatörü olarak Meclis üyemiz Mehmet Baştürk atanmıştır. Ayrıca başkan yardımcılarımız ve idari ekibimiz ile aldığımız yeni karar uyarınca muhtarlık işlerinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz.

MUHTARLIK MASASINDA YENİ YAPILANMA

Belediye Başkan Yardımcımız Dilek Yalçın Başkanlığı’nda ve Meclis Üyemiz Mehmet Baştürk koordinasyonuyla muhtarlık masasına 3 çalışma arkadaşı daha görevlendirilecek ve muhtarlık masası güçlendirilerek çalışmalarına devam edecektir. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla ilişkilerimizi daha güçlü kılmak adına oluşturulacak bu komisyon muhtarlarımızın taleplerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde müdahale edecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğüne ise Zabıta Müdürü Ümit Fındık vekâleten müdür olarak atanmıştır.”

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, chp
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06 Ağu 2021 - 21:51 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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