Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze’de takibe alınan M.A.T ve C.T isimli şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 28 parça halinde 12 bin 900 gram skunk, 9 gram esrar tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz tüfek, uyuşturucu maddeyi yetiştirmede kullanılan düzenekler ve klipsli poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan MA.T. ve C.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.