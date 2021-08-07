07 Ağu 2021 - 09:17- Asayiş G: 07 Ağu 2021 - 09:18

Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze’de bulunan bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze’de takibe alınan M.A.T ve C.T isimli şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 28 parça halinde 12 bin 900 gram skunk, 9 gram esrar tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz tüfek, uyuşturucu maddeyi yetiştirmede kullanılan düzenekler ve klipsli poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan MA.T. ve C.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

07 Ağu 2021 - 09:17 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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