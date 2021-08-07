Minikler, Alice Harikalar Diyarı ile doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesinin yerel tiyatro topluluklarına destek vermek ve uzun süre sosyal hayattan uzak kalan vatandaşları özledikleri günlere kavuşturmak amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri’nde Çevre Tiyatro oyuncuları Alice Harikalar Diyarı oyununu sergiledi. Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım sağlanırken çocuklar gönüllerince eğlendi.



SON GÜNLER

İzmit Tiyatro Günleri etkinliği kapsamında bugün Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da saat 18.00’de Çevre Tiyatrosu oyuncuları tarafından Kırmızı Başlıklı Kız ve Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde saat 20.00’de Uyanma oyunları izleyiciyle buluşacak. 26 Temmuz’da Komedya ile başlayan İzmit Tiyatro Günleri, 8 Ağustos Pazar günü yerel tiyatro kurucularının söyleşisi ile kapanışı yapacak.