Çayırova'daki iki önemli caddeye konfor geldi  

Şehrin dört bir yanında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki çalışmalarına da sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Anadolu ve Otomotiv Caddelerinde bozuk kısımların onarımı yapılarak yol konforu arttırıldı.

ALTYAPI ÇALIŞMASI SONRASI

Anadolu Caddesi, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde Şile yolu üzerinde önemli konumda bulunuyor. Caddede yapılan altyapı işlerinin ardından üst yapı çalımasına geçildi. Yol konforunu arttırmayı hedefleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddenin bozuk olan kısımlarını onardı.

VATANDAŞIN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Şekerpınar Mahallesi TOSB Otomotiv OSB içerisinde yer alan ve vatandaşların sık olarak kullandığı Otomotiv Caddesi doğal nedenlerden dolayı bazı kısımlarında bozulmalar meydana gelmişti. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesinden talebi üzerine yolun bozuk kısımları asfalt yama çalışmasıyla onarıldı.