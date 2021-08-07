Kaçak midye avcısına suçüstü baskın

Edinilen bilgilere göre, Gölcük açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bot ile bölgeye giden polis ekipleri, kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın teknesinde ise 100 kilogram ağırlığında midye ele geçirildi. Ekipler tarafından midye ve tekneye el konuldu. Ekipler, şahsın topladığı midyeleri tekrar denize bıraktı. Şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.