07 Ağu 2021 - 10:16- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 10:18

Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mesire ve yeşil alanlarda ot ve mıntıka temizliği yaptı.  

Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mesire alanlarında ot ve mıntıka temizliği yaptı.

 

ÇÖPLER TOPLANDI

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar ve dışındaki bölgelerin temizliklerini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda Derince, Körfez ve Hereke Sahili’ndeki mesire ve yeşil alanlarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda tırpan çalışması yapıldı. Otlar ekiplerce kesilerek temizlendi. Ayrıca çöpler ekipler tarafından titizlikle toplandı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Ağu 2021 - 10:16 - Gündem

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