İZMEK ve Halk Eğitim ile çocuklar Kur’an-ı Kerim öğreniyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İZMEK’te yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik Kuranı Kerim kursları devam ediyor. Okulların kapanması ile birlikte yaz mevsimini değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler Durhasan ile Zabıtan kurs merkezlerinde Elifba, Kuranı Kerim ve İlmihal dersleri alıyor.



İZMEK’İ TERCİH EDİYORLAR

Yaz tatillerimi faydalı geçirmek isteyen gençler ve çocuklar Kuranı Kerim öğrenmek için bu sene de İZMEK’i tercih ediyor. 0 – 18 yaş arası tüm çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve Kuranı Kerimi hatasız okumak isteyenler için Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştiriliyor. Kuranı Kerim dersi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.