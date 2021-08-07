İZMEK ve Halk Eğitim ile çocuklar Kur’an-ı Kerim öğreniyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İZMEK’te yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik Kuranı Kerim kursları devam ediyor. Okulların kapanması ile birlikte yaz mevsimini değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler Durhasan ile Zabıtan kurs merkezlerinde Elifba, Kuranı Kerim ve İlmihal dersleri alıyor.
İZMEK’İ TERCİH EDİYORLAR
Yaz tatillerimi faydalı geçirmek isteyen gençler ve çocuklar Kuranı Kerim öğrenmek için bu sene de İZMEK’i tercih ediyor. 0 – 18 yaş arası tüm çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve Kuranı Kerimi hatasız okumak isteyenler için Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştiriliyor. Kuranı Kerim dersi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.