Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, sabah saatlerinde Derince D100 Karayolu Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Hasan Yılmaz idaresindeki 41 FB 528 plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 JUU 98 plakalı otomobil, kavşakta sinyalizasyon sisteminin çalışmaması sebebi ile çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Derince D100 Karayolu Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Hasan Yılmaz idaresindeki 41 FB 528 plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 JUU 98 plakalı otomobil, kavşakta sinyalizasyon sisteminin çalışmaması sebebi ile çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.