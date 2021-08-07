Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sırra kadem basmıştı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.

ANKARA KULİSLERİNİ KARIŞTIRAN GÖRÜŞME

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi.

YENİDEN BAKANLIĞA MI DÖNECEK?

Milli Gazete'de yer alan görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şu anda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa döneceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

KASIM 2020'DE BAKANLIKTAN İSTİFA ETTİ

Berat Albayrak Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 5 yıldır yürüttüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu. İletişim Başkanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denilmişti. Daha sonra Albayrak'tan boşalan bakanlık görevine Lütfi Elvan atanmıştı.