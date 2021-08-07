07 Ağu 2021 - 10:36- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 10:38

Kartepe Bağdat Caddesi asfaltlanıyor

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’ndeki fabrikaların bulunduğu Bağdat Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmasına başlandı  

Kartepe Bağdat Caddesi asfaltlanıyor mask

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde fabrikaların bulunduğu Bağdat Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı.

 

İKİ KAT ASFALT SERİLİYOR

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi, fabrikaların yoğunlukta olması sebebiyle ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. 210 metre uzunluğundaki caddede, asfaltın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olması için iki kat asfalt serimi yapılıyor.

 

BİTEN ÇALIŞMALAR

7,5 metre genişlikteki caddede yolun temeli olan 550 ton plent miks temel serimi yapıldı. Caddede yol iyileştirme terasman çalışmaları sonrası plent miks temel serimi yapıldı. PMT serimi sonrası iki kat asfalt serim çalışmasına başlayan ekipler, 450 ton bitümlü temel tabakası, 360 ton da binder tabakası serimi yapıyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Ağu 2021 - 10:36 - Gündem

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