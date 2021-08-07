Kartepe Bağdat Caddesi asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde fabrikaların bulunduğu Bağdat Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı.
İKİ KAT ASFALT SERİLİYOR
Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi, fabrikaların yoğunlukta olması sebebiyle ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. 210 metre uzunluğundaki caddede, asfaltın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olması için iki kat asfalt serimi yapılıyor.
BİTEN ÇALIŞMALAR
7,5 metre genişlikteki caddede yolun temeli olan 550 ton plent miks temel serimi yapıldı. Caddede yol iyileştirme terasman çalışmaları sonrası plent miks temel serimi yapıldı. PMT serimi sonrası iki kat asfalt serim çalışmasına başlayan ekipler, 450 ton bitümlü temel tabakası, 360 ton da binder tabakası serimi yapıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.