07 Ağu 2021 - 10:45- Siyaset G: 07 Ağu 2021 - 10:48

Zeybek: Tarhan vekil değil, provakatör

AKP MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın haddini aştığını, vekilden çok ülkeyi parçalamak için uğraşan pravakatörler gibi hareket ettiğini belirterek, “Kızılay çadırları önüne geçip Kızılay nerede diyen, üstünde uçan helikopterlerin sesini duyduğu halde yangın bölgesinde helikopter yok diyecek kadar küçülen Genel Başkanına bakmalısın” dedi.

Zeybek: Tarhan vekil değil, provakatör mask

AKP MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Türkiye’nin güneyinde birden fazla noktada aynı anda ortaya çıkan yangınlarla mücadelede tek yürek olduğunu ve dün gece itibariyle 5 bin 250 personel, 9 İHA, 18 uçak, 57 helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz ile 214 yangından 202’sinin kontrol altına aldığını belirtti. 28 Temmuz’dan bu yana devam eden mücadelede özellikle milletin vatan sevgisiyle devletinin yanında duruşunun bazı kesimleri rahatsız ettiğini de ifade eden Zeybek şunları söyledi: 

DEVLET-MİLLET EL ELE 

“Bir kızımız Türkiye’nin bir ucundan yardım malzemesi gönderirken kutunun içine not bırakıyor, ‘Üzülmeyin, birlikte yeniden başaracağız’ diyor. Bir amcamız yanan tarlasından geriye kalan meyvesini, karpuzunu topluyor, serinlesinler diye itfaiye erlerine ikram ediyor. Azerbaycan’dan gelen itfaiye eri, boşaltılan evlerden Türk bayraklarını koynuna sokarak saklayıp çıkarıyor, Al Bayrak yanmasın diyor. Helikopterler su almak için uzak mesafeye gitmesin diye ormanın içine açılan kuyuya köylümüz tankerle, kovayla su taşıyor. En önemlisi gençlerimiz bu mücadelede gönüllü yer alırken hayatlarını kaybediyor.”

KİMSEYİ DEĞİL, KENDİNİ KÜÇÜLTMÜŞTÜR

“İşte bu birlik ve beraberlik görüntüleri yangından yıkım çıkarmak isteyen, ülke bölüsün de, nasıl bölünürse bölünsün diyen zihniyetleri çok rahatsız ediyor. Millete açıkça düşmanlığını gösteremedikleri için, halkın oylarıyla seçilen, ömrünü millete hizmete adayan Cumhurbaşkanına saldırıyor, itibarsızlaştırmak istiyor. İşte bir milletvekilinden çok, ülkeyi parçalamak isteyen pravakatörler gibi davranan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı anlayışla hedef alıyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları arasında kendince çelişkili ifadeler olduğunu ileri sürerek, hadsiz ifadeler kullanarak aslında kendini küçültüyor.”

MİLLETİMİZLE BİR OLAMIYORLAR

“Her sözünün yalan olduğu, her iddiasının palavra çıktığı ispat edildiği halde özür dileme erdemini bile gösteremeyen Tahsin Tarhan, gerçekten bunak birini görmek istiyorsa 9 seçim kaybedip kendini iktidar gören, deprem bölgesine gittiğinde Kızılay çadırları önüne geçip Kızılay nerede diyen, üstünde uçan helikopterlerin sesini duyduğu halde yangın bölgesinde helikopter yok diyecek kadar küçülen Genel Başkanını sorgulaması gerekir. Hangi görüşten olursa olsun Türkiye’nin bir bütün olup, el birliğiyle mücadele ettiği bu ortamda bile milletinin yanında olamayan, milletinin acı ve üzüntüsünü paylaşamayan CHP’nin yalan, iftira ve karalama siyasetine orman yangınları sırasında da bile devam ettiği unutulmayacaktır.”
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07 Ağu 2021 - 10:45 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Paşalı - Hadi o provakatör , solcu , komünist, sosyal demokrat yada her neyse... Siz yani Kocaeli akp milletvekilleri siz neysiniz?? Neden halkın içinde değil makamdan röportaj veriyorsunuz? Sahada konuşun kardeşim sahada.. Pazara markete berebere çay ocağına lokantaya gidip bir konuşun. Hadi görelim sizi HodriMeydan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 11:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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