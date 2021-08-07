Kurban, çocukluğunu anımsadı

İlimizin tanınmış iş adamlarından İzzettin Kurban torunlarını sünnet ettirdi. Yeni Kent Yıldız Teras kattaki Sünnet düğününe katılım bir hayli yüksektti. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sünnet düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı. İzzet Kurban ve eşi Birgül Kurban sünnet düğününe en güzel şekilde misafirperverlik gösterebilmek için yoğun çaba harcadı. Teras kattaki düğüne davetliler büyük ilgi gösterdi. Serdar Mete ve eşi Nurşah Kurban Mete ev sahiplyiklerini kusursuz bir şekilde yerine getirdi. 19.30 da başlayan sünnet düğünü 23.30 da son buldu. Efe Miraç Mete ve Ege Sıraç Mete erkekleğe ilk adımı muhteşem bir düğünle attı.