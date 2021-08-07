07 Ağu 2021 - 11:27- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 11:29

TİS’le verilen ekstra zamlar  işçilerin hesaplarına yatıyor

Vergi dilimine girdiği için düşük maaş alacak olan çalışanlarını destekleyen İzmit Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde yer verdikleri yılın ikinci yarısı artışıyla işçi maaşlarını zamlı yatıracak

TİS’le verilen ekstra zamlar  işçilerin hesaplarına yatıyor mask

İzmit Belediyesinde görev yapan BEKAŞ personeli bu ay maaşlarını zamlı olarak alacak. Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) göre; yılın ikinci altı aylık döneminde yevmiyeleri günlük 5 lira arttırılan çalışanların ağustos ayında yatırılacak olan temmuz ayı maaşları yükselecek. Vergi dilimine girdikleri için temmuz ayı maaşında kesinti yaşayacak olan çalışanlar, belediye yönetimi ve sendikanın öngörüsüyle TİS’e eklenen yılın ikinci yarısında günlük yevmiyeye 5 TL seyyanen zam yapılması maddesiyle desteklenecek. 


İŞÇİLER DÜŞÜNÜLDÜ

Türkiye’ye örnek toplu iş sözleşmesine imza atan İzmit Belediyesi, vergi kesintileri olurken de çalışanına verdiği destekle diğer belediyelerden bir adım daha öne geçiyor. Yaklaşık 10 yıl sonra emeklerinin karşılığını almaya başlayan personelin en iyi koşullarda çalışması için belediyenin imkanlarını zorlayan, tasarruf hamleleriyle de kaynak oluşturan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, işçilerin temmuz ayı kesintisinde de desteklenebilmesi için toplu iş sözleşmesinde adımlar atarak “İşçi gülerse, kent gülümser” dedi.


ZAMLI YATIRILACAK

1 Ocak 2021’de maaşlarına seyyanen günlük 10 TL ücret zammı yapılan işçiler, 2021 yılının ilk altı ayında işkollarına göre 140 lira ile 212 lira arasında değişen günlük taban ücretleri almaya başladı. 49 farklı iş grubunda aynı işi yapsalar bile birbirlerinden çok farklı maaşlar alan çalışanlar, “Eşit işe eşit ücret” mantığıyla aynı grupta toplandı. İşçi maaşları arasında uçurum oluşturan 49 ayrı grubu ince eleyip sık dokuyarak 7 ayrı gruba düşüren İzmit Belediyesi, işçilerin maaşları arasındaki dengesizliği de ortadan kaldıran büyük bir adım attı.


VERGİ KESİNTİSİ VAR

Genel-İş Sendikası ile İzmit Belediyesi arasında yürütülen şeffaf görüşme sürecinin sonunda imzalanan 2,5 yıllı sözleşme gereği; yeni yıla maaşlarına yüzde 84’e varan zam alarak başlayan çalışanlar, temmuz ayında da sözleşmeden doğan haklarıyla nefes alacak. Kümülatif vergi dilimine giren işçilerin maaşlarında ciddi düşüşler yaşanacak. Yüzde yirmilik dilime giren personelin temmuz maaşlarındaki düşüşleri öngören başkan Hürriyet ve sendika yöneticileri toplu iş sözleşmesine madde ekleyerek destekleme kararını TİS ile koruma altına aldı. 


MAAŞLAR YÜKSELDİ

İşçilere görülmemiş zam yaparak daha insani koşullarda yaşamalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan yılın ikinci döneminde de sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi gereği günlük brüt 5 TL zam verdi. BEKAŞ çalışanlarının temmuz ayı maaşına bu farklar yansıtılacak. Zamla birlikte günlük yevmiyeler 145 lira ile 217 lira arasına yükseltildi. 


İŞ GRUPLARI VE TABAN YEVMİYELERİ.

1.Grup: 140 TL’den 145 TL’ye yükseldi
2.Grup: 145 TL’den 150 TL’ye yükseldi
3.Grup: 150 TL’den 155 TL’ye yükseldi
4.Grup: 155 TL’den 160 TL’ye yükseldi
5.Grup: 170 TL’den 175 TL’ye yükseldi
6.Grup: 180 TL’den 185 TL’ye yükseldi
7.Grup: 212 TL’den 217 TL’ye yükseldi

# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

07 Ağu 2021 - 11:27 - Gündem

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