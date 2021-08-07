07 Ağu 2021 - 17:00- Spor G: 07 Ağu 2021 - 17:01

Dikkat; Virüs çocuklarımızı spordan soğutuyor    

Çocuklarımızın sağlıklı ve zinde büyümesine katkı sağlayan sporun önünde şu andaki en büyük engel virüs çocuklarımızı spordan uzaklaştırıyor .
Dikkat; Virüs çocuklarımızı spordan soğutuyor     mask

Emre Timur- Kocaeli İl temsilcileriyle pandeminin olumsuz etkilerini derinden incelediğimiz serimizin 6. Bölümünde önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte bugün açıklamalarını yayınladığımız il temsilcileri ve görüşleri…

AVCILIK VE ATICILIK İL TEMSİLCİSİ ALPARSLAN ASLAN: ALTYAPIMIZA YENİ KAYIT ALMADIK

 Müsabakalara hazırlık dönemimiz iyi geçmedi. Bu dönemde müsabakalarının çok az oldu ve dönemimiz erken açıldı. Pandemi dolayısıyla sporcularımızda tedirginlik oldu. Genelde temasa dayalı bir spor olmadığımız için diğer sporlara nazaran daha az etkilendik. Ama altyapı sporcularımız bu dönemden en çok zarar gören kitle oldu. Bu dönemde hiç yeni kayıt almadık. 30 Ağustos Zafer kupası Bursa ve Konya’da düzenlenecek. Bizden de sporcular katılacak.

SPORCULARIMIZI MENTAL OLARAK HAZIRLAYACAĞIZ

Sporcularımızın bu zorlu dönemde yaşadıkları eksikleri kapatmak için , biraz daha mental olarak çalışmalar yapacağız . Onları müsabakalara ve antrenmanlara zihinsel olarak güçlü hale getireceğiz.

 

 

MODERN PENTATLON İL TEMSİLCİSİ LEVENT AZAZİ: ALTYAPILARIMIZ ÇALIŞAMADI

Bu dönemde spor durdu. Tesislerimiz kapalıydı. Sporcularımız antrenmanlarını yapamadılar. Müsabakalarımız aynı şekilde oynanmadı. Şampiyonalar ve turnuvalar da ertelendi. Bu dönem bizi bir hayli zorladı. Özellikle altyapılarımız hiç çalışamadı. Dediğim gibi bizim sporumuz 5 branşı içinde bulundurduğu için (yüzme, koşu, at binme, atıcılık, eskrim ) olumsuz etkilendik.

KERPE’DE MİLİ TAKIM SEÇMESİ OLUYOR

Kerpe’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından milli takım seçmesi düzenlendi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Biatle ve Triatle 3-5 Ağustos tarihleri arasında milli takım seçmesi düzenlendi. Bu dönemde açıkları kapatmak için daha çok antrenmanlarımız oluyor. Ama ileriye dönük olarak önümüzü göremiyoruz. Çünkü vakalar artmaya devam ediyor.

 

 

 

VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ İL TEMSİLCİSİ KENAN EROĞLU: SPORCULARIN FORMU DÜŞTÜ

 Salonlar kapandığı için sporcuların form durumlarında düşme yaşandı. Bu dönemde müsabakalar iptal oldu. Buna bağlı olarak spor sahiplerinin masrafları arttı. Fitness Türkiye Şampiyonası yapıldı . Tokat’ta Bilek Güreşi Türkiye şampiyonası ve Milli takım seçmesine ilimizden 45 sporcu katıldı.

ANTRENMANLARIMIZI DAHA ŞİDDETLİ YAPIYORUZ

Bu dönemde açıklarımızı kapatmak ve sporcularımızın form durumlarını tekrar eski haline döndürmek için Antrenmanlarımızı daha şiddetli ve yoğun olarak yapıyoruz.

 

 

HERKES İÇİN SPOR İL TEMSİLCİSİ AHMET TOL: ŞU ANDA SEZONUMUZ KAPALI

 

Biz Herkes İçin Spor olarak halkı spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Önceden her cumartesi – Pazar halkla beraber yürüyüş etkinliklerimiz oluyordu. Belediye başkanları ve yetkililerde bu yürüyüşlere halkımıza katılıyorlardı. Ancak pandemi döneminde etkinliklerimiz olmadı. Yaz okulları da kapandı. Çocuklarda bu durumdan etkilendi. Şu anda sezonumuz kapalı.

 

BRİÇ KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ: ZEKA OYUNU OLDUĞU İÇİN TEMASI KAYBETTİK

 

Pandemi bizi de olumsuz etkiledi. Kulüpleri maddi olarak epey zor duruma soktu. Bire bir ilişkiler azaldı. Zeka oyunu olduğumuz için teması kaybettik. Briç federasyonu Dünya standartlarında olan sitesinde online etkinlikler düzenledi. Sezonumuz 15 Eylül gibi açılacak. Briç sporu bir zeka oyunudur ve 13-14 yaşlarından itibaren kurslarla başlar. Eşli olarak 52 kartla oynan bir zeka oyunudur. Takımlı olunca 4 lu takımlar halinde oynanır. 3 daldan junior , senyor , ve bireysel turnuva olmak üzere ayrılır.

 

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI YAPILACAK

İlimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası oynanacak. Resmi bayramlarda hep turnuvalarımız düzenleniyor. Ama pandemi döneminde yapamadık. Şu anda önümüzü tam göremediğimiz için sıkıntı içindeyiz. Tekrar kapanma olabilir belli değil.

 

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

07 Ağu 2021 - 17:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.055.317 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı   mask
Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı  
KASKF ile Su Akademisi Sağlıklı Yaşam Merkezi anlaştı     mask
KASKF ile Su Akademisi Sağlıklı Yaşam Merkezi anlaştı    
Omolo sahaya indi   mask
Omolo sahaya indi  
Ve Akçay aylar sonra sahada   mask
Ve Akçay aylar sonra sahada  
LoL Akademi ve Kağıtspor sözleşme imzaladı     mask
LoL Akademi ve Kağıtspor sözleşme imzaladı    
Ellerine sağlık Busenaz Sürmeneli     mask
Ellerine sağlık Busenaz Sürmeneli    
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL