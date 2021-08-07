Dikkat; Virüs çocuklarımızı spordan soğutuyor    

Emre Timur- Kocaeli İl temsilcileriyle pandeminin olumsuz etkilerini derinden incelediğimiz serimizin 6. Bölümünde önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte bugün açıklamalarını yayınladığımız il temsilcileri ve görüşleri…

AVCILIK VE ATICILIK İL TEMSİLCİSİ ALPARSLAN ASLAN: ALTYAPIMIZA YENİ KAYIT ALMADIK

Müsabakalara hazırlık dönemimiz iyi geçmedi. Bu dönemde müsabakalarının çok az oldu ve dönemimiz erken açıldı. Pandemi dolayısıyla sporcularımızda tedirginlik oldu. Genelde temasa dayalı bir spor olmadığımız için diğer sporlara nazaran daha az etkilendik. Ama altyapı sporcularımız bu dönemden en çok zarar gören kitle oldu. Bu dönemde hiç yeni kayıt almadık. 30 Ağustos Zafer kupası Bursa ve Konya’da düzenlenecek. Bizden de sporcular katılacak.

SPORCULARIMIZI MENTAL OLARAK HAZIRLAYACAĞIZ

Sporcularımızın bu zorlu dönemde yaşadıkları eksikleri kapatmak için , biraz daha mental olarak çalışmalar yapacağız . Onları müsabakalara ve antrenmanlara zihinsel olarak güçlü hale getireceğiz.

MODERN PENTATLON İL TEMSİLCİSİ LEVENT AZAZİ: ALTYAPILARIMIZ ÇALIŞAMADI

Bu dönemde spor durdu. Tesislerimiz kapalıydı. Sporcularımız antrenmanlarını yapamadılar. Müsabakalarımız aynı şekilde oynanmadı. Şampiyonalar ve turnuvalar da ertelendi. Bu dönem bizi bir hayli zorladı. Özellikle altyapılarımız hiç çalışamadı. Dediğim gibi bizim sporumuz 5 branşı içinde bulundurduğu için (yüzme, koşu, at binme, atıcılık, eskrim ) olumsuz etkilendik.

KERPE’DE MİLİ TAKIM SEÇMESİ OLUYOR

Kerpe’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından milli takım seçmesi düzenlendi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Biatle ve Triatle 3-5 Ağustos tarihleri arasında milli takım seçmesi düzenlendi. Bu dönemde açıkları kapatmak için daha çok antrenmanlarımız oluyor. Ama ileriye dönük olarak önümüzü göremiyoruz. Çünkü vakalar artmaya devam ediyor.

VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ İL TEMSİLCİSİ KENAN EROĞLU: SPORCULARIN FORMU DÜŞTÜ

Salonlar kapandığı için sporcuların form durumlarında düşme yaşandı. Bu dönemde müsabakalar iptal oldu. Buna bağlı olarak spor sahiplerinin masrafları arttı. Fitness Türkiye Şampiyonası yapıldı . Tokat’ta Bilek Güreşi Türkiye şampiyonası ve Milli takım seçmesine ilimizden 45 sporcu katıldı.

ANTRENMANLARIMIZI DAHA ŞİDDETLİ YAPIYORUZ

Bu dönemde açıklarımızı kapatmak ve sporcularımızın form durumlarını tekrar eski haline döndürmek için Antrenmanlarımızı daha şiddetli ve yoğun olarak yapıyoruz.

HERKES İÇİN SPOR İL TEMSİLCİSİ AHMET TOL: ŞU ANDA SEZONUMUZ KAPALI

Biz Herkes İçin Spor olarak halkı spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Önceden her cumartesi – Pazar halkla beraber yürüyüş etkinliklerimiz oluyordu. Belediye başkanları ve yetkililerde bu yürüyüşlere halkımıza katılıyorlardı. Ancak pandemi döneminde etkinliklerimiz olmadı. Yaz okulları da kapandı. Çocuklarda bu durumdan etkilendi. Şu anda sezonumuz kapalı.

BRİÇ KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ: ZEKA OYUNU OLDUĞU İÇİN TEMASI KAYBETTİK

Pandemi bizi de olumsuz etkiledi. Kulüpleri maddi olarak epey zor duruma soktu. Bire bir ilişkiler azaldı. Zeka oyunu olduğumuz için teması kaybettik. Briç federasyonu Dünya standartlarında olan sitesinde online etkinlikler düzenledi. Sezonumuz 15 Eylül gibi açılacak. Briç sporu bir zeka oyunudur ve 13-14 yaşlarından itibaren kurslarla başlar. Eşli olarak 52 kartla oynan bir zeka oyunudur. Takımlı olunca 4 lu takımlar halinde oynanır. 3 daldan junior , senyor , ve bireysel turnuva olmak üzere ayrılır.

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURNUVASI YAPILACAK

İlimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası oynanacak. Resmi bayramlarda hep turnuvalarımız düzenleniyor. Ama pandemi döneminde yapamadık. Şu anda önümüzü tam göremediğimiz için sıkıntı içindeyiz. Tekrar kapanma olabilir belli değil.