Mustafa Polat ilk etabı değerlendirdi    

Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat, Kocaelispor’un iki genç futbolcusu Mervan ve Eren’in transferinde kendisine kolaylık sağlayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun’a teşekkür etti ve “Bize gerçekten abilik yaptı” dedi

GELİŞECEKLER

Belediye Derincespor olarak Kocaelispor’a her daim desteğe hazır olduklarını ifade eden Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat şu şekilde konuştu: Sağ olsun Engin başkanımız kulübümüzü ziyaret etti ve Mervan ve Eren’in Derince’de kendisini geliştireceğini, iki futbolcunun yarınlarda Kocaelispor’a daha güçlü döneceğine inandığını ifade ederek futbolcuların kulübümüze transferini sağladı.

DAHA GÜÇLÜ VE HAZIR DÖNECEKLER

Mervan hem kanatta hem de santrforda oynayabiliyor. Yine Eren de savunma anlamında yönlü bir futbolcu. Mervan ve Eren’in bize fayda sağlayacağına inanıyorum. İkisini de sezon sonunda Kocaelispor’a hazır göndermek niyetindeyiz. Kocaelispor bir marka, biz de onların kardeşiyiz. Bizden hangi futbolcuya talip olurlarsa karşılıksız vermeye her zaman hazırız. İnşallah bu şekilde gençlerimizin de önü daha çok açılacaktır.

ADI KOCAELİSPOR BİR KERE

Bu arkadaşlarımızın sözleşmelerine baktım, çok şaşırdım. Bizim verebileceğimiz rakamların yanından bile geçmez. Engin başkanımız sağ olsun bu konuda da kulübümüze katkı sağladı. Kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere gerçekten abilik yaptı. Derince olarak Kocaelispor’a Ali Keten’i, Mesut’u, Can Emre’yi ve Yiğitali’yi seve seve verdik. Neticesinde adı Kocaelispor. Adını söyleyince bile insanın tüyleri diken diken oluyor.

1-2 BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ

Engin başkanımız ziyaretinde futbol köyü projesi olduğunu belirtti. Bu proje hayata geçerse bizim de başka illerde kamp yapmamıza gerek kalmayacak. Malum, kampların maliyetlerini hepimiz biliyoruz. Bu kulüplerin nasıl ayakta durduğu da ortada. Küçük bütçelerle birçok işi halletmemiz ve özellikle de gençlerimize yatırım yapmak zorundayız. Bu nedenle 5 futbolcuyu bünyemize kazandırdık.1-2 bölgeye daha transfer ihtiyacımız söz konusu.

HASSAS DAVRANIYORUZ

Hazırlıklar öncesi 14 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Seçmelerden sadece kaleci Yiğitali’yi çıkardık. Aydın Günaydın hocamızın kontrolünde de 17 ve 19’dan oyuncular aldık. Kalan 4 kişi ile ilgili de hassas davranıyoruz. Kadroyu şişirmek istemiyoruz. Bolu kampı öncesi de 3 ya da 4 arkadaşımıza teşekkür edeceğiz. Mücadeleci ve hırslı bir takım ortaya çıkarmak ve Derince’yide en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

PARA HER ŞEY DEĞİLDİR

Kulüp başkanları sürekli konuşuyor ama en büyük hataları da kendileri yapıyor. “Maliyetlerimiz çok” diyenler astronomik paralar verip dengeleri alt üst ediyor. Telefonda bir grubumuz var. Orada da bir birimize anlatıyoruz ve “Şu fiyatların üzerine çıkmayalım” diyoruz. Ama uyan kişi çok olmuyor. Maalesef 200 bin lira verdiğimiz yerde futbolcuya 500 bin lira vererek futbolcuyu elimizden alıyorlar.

EN AZ 5 MİLYON

Bunu yapan da aynı zihniyet. Çünkü bu işin bir standardı yok. Ama konuşmaya gelince mangalda kül bırakan olmuyor. Bizim maliyetlerimiz belli. 1.5 milyon peşinatlar, 1.5 milyon maç başı ve maaş, 2 milyon da diğer giderlerin var. Fiyatları ne kadar düşürürsen düşür bunun altına inemezsin. Ama diğer taraftan aynı ligde olduğumuz kimi kulüpler şimdiden 15 milyon lira harcıyor.

30’UN 21’İ KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU

Elimizden geldiği kadar bu kadar Kocaelispor ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendirip birlikte yeni projelere imza atmalıyız. Şu an kadromuzda 30 futbolcu var, 21’i Kocaeli’nin çocuğu. Kendi yağımızla kavruluyoruz. İlk hazırlık maçımızı 2. Lig’den bir takımla oynadık. Arada çok fark yok. Futbol bu sonuçta. 500 bin lira verdiğin adamı gözünde büyütmemelisin. Karşında bin 50 liralık adam gelir topu 3 direğin arasından geçirir, senin 500’lük sahada kalır.

YÜZÜMÜZ GÜLECEK

2 sezon önce amatörden 19 futbolcu ile sezonu ikinci bitirdik. TFF “2. Lig’e çıktınız” dedi ve biz de takımı dağıttık. 4 gün sonra ise tekrar çağırdılar ve bildiğiniz gibi Play-Off oynattılar. Aslında bu takım zaten 2 yıl önce çıkmıştı. Elimizden geldiği kadar güzel işler yapıyoruz ve bu çalışmalarımızın sonunda da yüzümüz gülecek.

ŞAKASI YOK

Grubumuz çok zor. Ceyhan, Fethiye, Erok, Mardin, Ağrı…Düşecek takım kim olur diye şimdiden konuşuyoruz. Fakat her takım bir birinden puan alabileceği için bunun avantajı da var. Bizim sağlıklı adımlar atıp ligi istediğimiz noktada bitirmemiz lazım. Bu işin şakası kesinlikle yok.