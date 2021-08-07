07 Ağu 2021 - 18:00- Spor G: 07 Ağu 2021 - 14:22

Mustafa Polat ilk etabı değerlendirdi    

Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat, Kocaelispor’un iki genç futbolcusu Mervan ve Eren’in transferinde kendisine kolaylık sağlayan...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Mustafa Polat ilk etabı değerlendirdi     mask

Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat, Kocaelispor’un iki genç futbolcusu Mervan ve Eren’in transferinde kendisine kolaylık sağlayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun’a teşekkür etti ve “Bize gerçekten abilik yaptı” dedi

GELİŞECEKLER

Belediye Derincespor olarak Kocaelispor’a her daim desteğe hazır olduklarını ifade eden Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat şu şekilde konuştu: Sağ olsun Engin başkanımız kulübümüzü ziyaret etti ve Mervan ve Eren’in Derince’de kendisini geliştireceğini, iki futbolcunun yarınlarda Kocaelispor’a daha güçlü döneceğine inandığını ifade ederek futbolcuların kulübümüze transferini sağladı.

 

DAHA GÜÇLÜ VE HAZIR DÖNECEKLER

Mervan hem kanatta hem de santrforda oynayabiliyor. Yine Eren de savunma anlamında yönlü bir futbolcu. Mervan ve Eren’in bize fayda sağlayacağına inanıyorum. İkisini de sezon sonunda Kocaelispor’a hazır göndermek niyetindeyiz. Kocaelispor bir marka, biz de onların kardeşiyiz. Bizden hangi futbolcuya talip olurlarsa karşılıksız vermeye her zaman hazırız. İnşallah bu şekilde gençlerimizin de önü daha çok açılacaktır.

 

ADI KOCAELİSPOR BİR KERE

Bu arkadaşlarımızın sözleşmelerine baktım, çok şaşırdım. Bizim verebileceğimiz rakamların yanından bile geçmez. Engin başkanımız sağ olsun bu konuda da kulübümüze katkı sağladı. Kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere gerçekten abilik yaptı. Derince olarak Kocaelispor’a Ali Keten’i, Mesut’u, Can Emre’yi ve Yiğitali’yi seve seve verdik. Neticesinde adı Kocaelispor. Adını söyleyince bile insanın tüyleri diken diken oluyor.

 

1-2 BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ

Engin başkanımız ziyaretinde futbol köyü projesi olduğunu belirtti. Bu proje hayata geçerse bizim de başka illerde kamp yapmamıza gerek kalmayacak. Malum, kampların maliyetlerini hepimiz biliyoruz. Bu kulüplerin nasıl ayakta durduğu da ortada. Küçük bütçelerle birçok işi halletmemiz ve özellikle de gençlerimize yatırım yapmak zorundayız. Bu nedenle 5 futbolcuyu bünyemize kazandırdık.1-2 bölgeye daha transfer ihtiyacımız söz konusu.

 

HASSAS DAVRANIYORUZ

Hazırlıklar öncesi 14 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Seçmelerden sadece kaleci Yiğitali’yi çıkardık. Aydın Günaydın hocamızın kontrolünde de 17 ve 19’dan oyuncular aldık. Kalan 4 kişi ile ilgili de hassas davranıyoruz. Kadroyu şişirmek istemiyoruz. Bolu kampı öncesi de 3 ya da 4 arkadaşımıza teşekkür edeceğiz. Mücadeleci ve hırslı bir takım ortaya çıkarmak ve Derince’yide en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

 

PARA HER ŞEY DEĞİLDİR

Kulüp başkanları sürekli konuşuyor ama en büyük hataları da kendileri yapıyor. “Maliyetlerimiz çok” diyenler astronomik paralar verip dengeleri alt üst ediyor. Telefonda bir grubumuz var. Orada da bir birimize anlatıyoruz ve “Şu fiyatların üzerine çıkmayalım” diyoruz. Ama uyan kişi çok olmuyor. Maalesef 200 bin lira verdiğimiz yerde futbolcuya 500 bin lira vererek futbolcuyu elimizden alıyorlar.

 

EN AZ 5 MİLYON

Bunu yapan da aynı zihniyet. Çünkü bu işin bir standardı yok. Ama konuşmaya gelince mangalda kül bırakan olmuyor. Bizim maliyetlerimiz belli. 1.5 milyon peşinatlar, 1.5 milyon maç başı ve maaş, 2 milyon da diğer giderlerin var. Fiyatları ne kadar düşürürsen düşür bunun altına inemezsin. Ama diğer taraftan aynı ligde olduğumuz kimi kulüpler şimdiden 15 milyon lira harcıyor.

 

30’UN 21’İ KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU

Elimizden geldiği kadar bu kadar Kocaelispor ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendirip birlikte yeni projelere imza atmalıyız. Şu an kadromuzda 30 futbolcu var, 21’i Kocaeli’nin çocuğu. Kendi yağımızla kavruluyoruz. İlk hazırlık maçımızı 2. Lig’den bir takımla oynadık. Arada çok fark yok. Futbol bu sonuçta. 500 bin lira verdiğin adamı gözünde büyütmemelisin. Karşında bin 50 liralık adam gelir topu 3 direğin arasından geçirir, senin 500’lük sahada kalır.

 

YÜZÜMÜZ GÜLECEK

2 sezon önce amatörden 19 futbolcu ile sezonu ikinci bitirdik. TFF “2. Lig’e çıktınız” dedi ve biz de takımı dağıttık. 4 gün sonra ise tekrar çağırdılar ve bildiğiniz gibi Play-Off oynattılar. Aslında bu takım zaten 2 yıl önce çıkmıştı. Elimizden geldiği kadar güzel işler yapıyoruz ve bu çalışmalarımızın sonunda da yüzümüz gülecek.

 

ŞAKASI YOK

Grubumuz çok zor. Ceyhan, Fethiye, Erok, Mardin, Ağrı…Düşecek takım kim olur diye şimdiden konuşuyoruz. Fakat her takım bir birinden puan alabileceği için bunun avantajı da var. Bizim sağlıklı adımlar atıp ligi istediğimiz noktada bitirmemiz lazım. Bu işin şakası kesinlikle yok.

# Mustafa, proje, Kocaelispor

07 Ağu 2021 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.055.317 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı   mask
Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı  
KASKF ile Su Akademisi Sağlıklı Yaşam Merkezi anlaştı     mask
KASKF ile Su Akademisi Sağlıklı Yaşam Merkezi anlaştı    
Omolo sahaya indi   mask
Omolo sahaya indi  
Ve Akçay aylar sonra sahada   mask
Ve Akçay aylar sonra sahada  
LoL Akademi ve Kağıtspor sözleşme imzaladı     mask
LoL Akademi ve Kağıtspor sözleşme imzaladı    
Ellerine sağlık Busenaz Sürmeneli     mask
Ellerine sağlık Busenaz Sürmeneli    
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL