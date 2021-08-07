Kocaeli'nin bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binalara ve iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan Kandıra Kaymakamlığı, sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. İlçedeki esnaf da çalışmalara kendi çabalarıyla destek veriyor.