18 yaşındaki Sude'nin cinayetinde şok gelişme!

Geçtiğimiz gün İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta ikamet eden erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Akarsu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı gün olay esnasında evde olduğu öğrenilen Sude Akarsu’nun erkek arkadaşı Onur Ö. (29) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Onur Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Sude Akarsu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ikamet eden ailesine teslim edildi. Sude Akarsu’nun cenazesi Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Onur Ö.’yü gözaltın alındı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Onur Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.